Galatasaray - Kayserispor maçını 21 bin 832 taraftar takip etti - Haberler
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Galatasaray - Kayserispor maçını 21 bin 832 taraftar takip etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray - Kayserispor maçını 21 bin 832 taraftar takip etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmayı 21 bin 832 taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmayı 21 bin 832 taraftar izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Taraftarlar oynanan futboldan dolayı oyuncular ve yönetime tepki gösterdi. Nef Stadyumu'ndaki müsabakayı ise toplam 21 bin 832 taraftar stadyumdan takip etti.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Galatasaray - Kayserispor maçını 21 bin 832 taraftar takip etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Güncel, Haberler

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