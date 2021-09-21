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Galatasaray, Kayserispor maçına hazır

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Galatasaray, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapmayla süren idmanın ana bölümünde ise taktik çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği kaydedildi.

Kamp kadrosu

Galatasaray'da Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süre Arda Turan ve Sacha Boey ile sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao kamp kadrosunda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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