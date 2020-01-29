Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
Süper Lig'in 2. yarısına hızlı bir giriş yapan Galatasaray zirve yarışı veren Galatasaray, alt sıralardan kurtulmak isteyen HK Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları!
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Galatasaray Kayserispor maçı, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları gibi konular araştırıldı.
GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - HK Kayserispor maçı 02 Şubat 2020 Pazar, 19:00'da başlayacak.
GALATASARAY - HK KAYSERİSPOR HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray - HK Kayserispor maçı ücretli platform olan beIN SPORTS ekranlarında olacak.
GALATASARAY-HK KAYSERİSPOR BİLET FİYATLARI
1. Kategori - 650,00 TL
2. Kategori - 550,00 TL
3. Kategori - 500,00 TL
4. Kategori - 500,00 TL
5. Kategori - 400,00 TL
6. Kategori - 350,00 TL
7. Kategori - 300,00 TL
8. Kategori - 200,00 TL
9. Kategori - 150,00 TL
10. Kategori - 110,00 TL
11. Kategori - 100,00 TL
Misafir - 100,00 TL
GALATASARAY KAYSERİSPOR HAKEMİ KİM?
Galatasaray Kayserispor maçı hakemi henüz atanmadı.