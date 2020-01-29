29.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:06

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Galatasaray Kayserispor maçı, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları gibi konular araştırıldı.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - HK Kayserispor maçı 02 Şubat 2020 Pazar, 19:00'da başlayacak.

GALATASARAY - HK KAYSERİSPOR HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - HK Kayserispor maçı ücretli platform olan beIN SPORTS ekranlarında olacak.

GALATASARAY-HK KAYSERİSPOR BİLET FİYATLARI

1. Kategori - 650,00 TL

2. Kategori - 550,00 TL

3. Kategori - 500,00 TL

4. Kategori - 500,00 TL

5. Kategori - 400,00 TL

6. Kategori - 350,00 TL

7. Kategori - 300,00 TL

8. Kategori - 200,00 TL

9. Kategori - 150,00 TL

10. Kategori - 110,00 TL

11. Kategori - 100,00 TL

Misafir - 100,00 TL

GALATASARAY KAYSERİSPOR HAKEMİ KİM?

Galatasaray Kayserispor maçı hakemi henüz atanmadı.

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