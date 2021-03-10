Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

10.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:05
Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik taktik oyun gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Ryan Donk'un tedavisine devam edildi. Emre Taşdemir ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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