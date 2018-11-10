İlk Gol Geldi! Galatasaray, Kayserispor Deplasmanında
Spor Toto Süper Ligde Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadele, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Spor Toto Süper Ligde Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.
Kadir Has Stadında oynanan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.
CANLI ANLATIM
18' GOL! Galatasaray, Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçti.
15' Maçın ilk 15 dakikası geride kalırken mücadele 0-0 devam ediyor.
1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR:
Muammer, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atilla, Mensah, Şamil, Chery, Rotman, Bilal, Umut.
GALATASARAY:
Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Ömer, Onyekuru, Maicon, Belhanda, Selçuk, Feghouli, Sinan.
YORUMLAR (9)
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Şehitlerimizi siyasete cekmeyin...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ozan ısrarı gs yı bitirdiCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ozellikle sehit haberlerine yorum yapilamiyor neden acaba nasil bir ihmal bu????Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırFREE TÜRK: Yorum yaparsak büyükleri rahatsız olur. Hem şehitmi var hani nerdeymiş şehit 16 yıldır şehit vermiyoruz şimdimi şehit var dış güclerin oyunu bu kanmayın zamanlama manidar.1 Yayından Kaldır
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valla hasta galatasaraylıyım ama. bu maç malesef haşmedi gulliye habibi sultan yandan yandan olucaz gibime gekliyorrr. ahanda yazın bunu bi yere . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır