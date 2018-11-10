İlk Gol Geldi! Galatasaray, Kayserispor Deplasmanında

Spor Toto Süper Ligde Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadele, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Spor Toto Süper Ligde Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

Kadir Has Stadında oynanan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor.

CANLI ANLATIM

18' GOL! Galatasaray, Onyekuru'nun golüyle 1-0 öne geçti.

15' Maçın ilk 15 dakikası geride kalırken mücadele 0-0 devam ediyor.

1' İlk düdük geldi ve mücadele başladı.

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR:

Muammer, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atilla, Mensah, Şamil, Chery, Rotman, Bilal, Umut.

GALATASARAY:

Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Ömer, Onyekuru, Maicon, Belhanda, Selçuk, Feghouli, Sinan.

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YORUMLAR (9)

  • XXXXXXXXXX:
    Ozellikle sehit haberlerine yorum yapilamiyor neden acaba nasil bir ihmal bu????
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    FREE TÜRK: Yorum yaparsak büyükleri rahatsız olur. Hem şehitmi var hani nerdeymiş şehit 16 yıldır şehit vermiyoruz şimdimi şehit var dış güclerin oyunu bu kanmayın zamanlama manidar.
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  • ZOMOZONGA:
    valla hasta galatasaraylıyım ama. bu maç malesef haşmedi gulliye habibi sultan yandan yandan olucaz gibime gekliyorrr. ahanda yazın bunu bi yere . . .
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