SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
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SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi

12.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:54

Galatasaray, Kayseri'ye geldiİlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Galatasaray, yarın deplasmanda karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri'ye geldi.

Galatasaray, Kayseri'ye geldi

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA) - Galatasaray, yarın deplasmanda karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri'ye geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, 17.30'da Kayseri'ye ulaştı. Sarı kırmızılı kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı ve Galatasaraylı futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet havalimanından ayrılarak kalacakları otele geçtiler.

Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Halis Özkahya'nin yöneteceği maç yarın saat 19.00'da başlayacak.

SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi
SPOR Galatasaray, Kayseri'ye geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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