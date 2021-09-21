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Galatasaray, Kayseri deplasmanında

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, Kayseri deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.

Son 3 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi.

Ligin ilk iki haftasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi.

Galatasaray, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.

Galatasaray'da 4 eksik

Galatasaray'da 4 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, maçın kadrosunda yer alamayacak.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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