Galatasaray, Kasımpaşa'ya Trezeguet İçin Yeni Teklifte Bulundu

Henry Onyekuru'yu alan Galatasaray'ın, Trezeguet'den de vazgeçmeye niyeti yok. Sarı-kırmızılılar takas önerilerini geri çeviren ve 5 milyon euro'luk satın alma bedelini şart koşan Kasımpaşa'nın karşısına yeni bir teklifle çıktı.

Satın alma opsiyonunu isteyen yöneticiler, 'Oyuncuyu 1 milyon euroya bize kiralayın; Şampiyonlar Ligi'nde parlatıp gelecek sezon çok daha yüksek bir rakama satalım. İki taraf da kazansın" dedi.

KASIMPAŞA'DAN KOPTU

Trezeguet'nin zihinsel olarak Kasımpaşa'dan kopması ve Dünya Kupası sonra teklif olmaması da Galatasaray'ın elini güçlendirdi. En önemlisi Galatasaray'ın kendisine önerdiği yıllık 2 milyon euroyu sürekli yönetimin önüne getirmesi de avantaj oldu.

Bu arada Kasımpaşa yönetimi, Trezeguet'in sarı-kırmızılı takıma transfer olma ihtimaline karşılık arayışlarını sürdürüyor.

KASIMPAŞA YENİ FUTBOLCU ARIYOR

Lacivert-beyazlı yönetimin, Mısır'ın Ahly takımından Nijeryalı Junior Ajayi için teklif yaptığı ortaya çıktı.

Geçen sezonu 8 gol ve 10 asistle tamamlayan sol kanat oyuncusu ile, Trezeguet'nin takımdan ayrılması durumunda el sıkışılacağı belirtil

Trezeguet'nin de transferi ile Rodrigues'in takımdan ayrılma süreci hızlanacak.

WEST BROMWICH'TEN RODRIGUES İÇİN 9 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELDİ

Şimdiye kadar sadece West Brom'dan 9 milyon euroluk teklif alan yıldız oyuncu için menajerler devreye sokulacak.

Rakamın ise G.Saray'ın kasasına en az 10 milyon euro kalacak şekilde olması için menajerlere bonuslar vadedilecek.

Satışın % 20'si PAOK'a gitmesi ve menajerlere verilecek komisyon nedeni ile en düşük satış fiyatı 14 milyon euro üzerinden olacak.