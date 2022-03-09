Galatasaray Kasımpaşa U16 maçında hakem ataması sorunu
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elit U16 Ligi Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Kasımpaşa arasında saat 12.00'de oynanması planlanan maçın hakem atamasının geç yapılmasından dolayı mücadelenin saati değişti.
Elit U16 Ligi Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Kasımpaşa arasında saat 12.00'de oynanması planlanan maçın hakem atamasının geç yapılmasından dolayı mücadelenin saati değişti.
Elit U16 Ligi Gelişim Ligi 13. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray ile Kasımpaşa, bugün saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya gelecekti. Mücadelede hakem atamasının geç yapılmasından dolayı karşılaşma başlayamadı. Hakemlerin gelmesiyle maç 13.23'de başladı.
Karşılaşmada Gökmen Dağ, Cihan Gülçiçek ve Yücel Alkaşi hakem üçlüsü görev aldı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor