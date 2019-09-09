Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

09.09.2019 13:50

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana salonda core aktivasyon hareketleri ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmaları yapıldı. İdmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı.



Oyunlar öncesinde, arasında ve sonunda interval koşular gerçekleştirildi.



Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA