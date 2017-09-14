Galatasaray, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar, ardından yediye üç iki grup halinde dar alanda pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Antrenmanın devam eden bölümünde savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Son bölümdeki orta ve sonuçlandırma çalışmalarının ardından şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı. Martin Linnes, tedavisinin ardından düz koşuları başladı.



Öte yandan, antrenman öncesi, bugün 29 yaşına Maicon Roque'un doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.



Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.



- İstanbul