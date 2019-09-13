Galatasaray-Kasımpaşa maçından notlar

13.09.2019 20:52

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da yeni transferler Radamel Falcao ile Mario Lemina ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı kulübün transfer döneminin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Falcao ile Lemina, Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Falcao hücumda takımı adına gol ararken, Lemina orta sahada savunmaya dönük görev aldı.

İki değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezalı oyuncuların çokluğunda İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre Kasımpaşa karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Falcao, Brugge Kulübüne kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne'nin yerine Kasımpaşa karşısında gol aradı.

Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de görev alan Ömer Bayram, 4. hafta mücadelesinde yedek soyunurken bu oyuncunun yerine de Lemina şans buldu.

Terim ve iki yardımcısı cezaları nedeniyle tribünde

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Kasımpaşa maçında tribünde yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermiş, Tahkim Kurulu da bu cezayı 3 maça indirmişti.

PFDK'nin aynı maçta 3 maç men cezası verdiği Ümit Davala'nın yanı sıra geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 8 maç men cezası alan Hasan Şaş da yedek kulübesinde bulunamadı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla Fatih Terim'e destek verdi.

Taraftarlar, ayrıca "Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı. Biz buradayız durdursanıza hadi Galatasaray'ı", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak. Galatasaray'ın Galatasaraylıdan başka dostu yok" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" yazılı pankartlara yer verdi.

Üç futbolcu cezalı

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Jean Michael Seri, Emre Mor ve Florin Andone, Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer alamadı.

Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Jean Michael Seri ile 3. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Mor, Kasımpaşa maçında takımlarını yalnız bıraktı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone ise İngiltere'de forma giydiği Brighton'un, Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamladı.

Metin Oktay da anıldı

Sarı-kırmızılı takımın "Taçsız kralı" Metin Oktay da unutulmadı.

Skorboardda Metin Oktay görsellerine yer verilirken, tribünde de "Taçsız kral tek aşkıydı Galatasaray", "Senin gibi cimbomluyu unutur mu bu taraftar" ve "Seni sevenleri bir kez üzdün 13.09.1991" yazılı pankartlar yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar da alkışlarla Oktay'ı andı.

Taraftarlardan 3 dakika sessizlik

Galatasaraylı taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte mücadeleyi 3 dakika sessiz bir şekilde takip etti.

Sarı-kırmızılılar, maçı 3 dakika oturarak izledikten sonra coşkulu bir şekilde tezahüratta bulundu.

Kaynak: AA