Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır
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Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

13.02.2021 20:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 20:50
Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas yapılan idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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