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Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

08.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:40
Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salondaki çalışmalarla başladı.

Daha sonra sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, ısınmanın ardından pas oyunu oynadı ve taktik çalışma yaptı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, tesislerinde kampa girdi.

Kaynak: AA
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