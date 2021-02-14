Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
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Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması

14.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:43
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından bugün saat 19.00'da oynanması planlanan karşılaşmayı saat 16.00'ya almıştı. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı merak konusu olurken, görevlilerin kar temizleme çalışmaları da sürüyor. Görevlilerin, stat çatısında ve saha zemininde biriken karları temizleme işlemi maç saatine kadar devam edecek.

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması
Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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