Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa şifresiz canlı izlenecek mi?
Süper Lig'in başlamasına günler kala Galatasaray hazırlık maçına çıkıyor. Kasımpaşa'yla karışılacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa şifresiz canlı izlenecek mi ve Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta merak edildi.
Süper Lig takımları yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme ve form tutma çalışmalına devam ediyor. Galatasaray ve Kasımpaşa da hazırlık maçı yaparak son durumlarını görecekler. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa şifresiz canlı izlenecek mi?
GALATASARAY-KASIMPAŞA NE ZAMAN?
Galatasaray – Kasımpaşa, Hazırlık maçı, 10-07-2021 Cumartesi günü oynanacak.
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Kasımpaşa maçı 19:00'da başlayacak.
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki hazırlık maçı, İstanbul'da, Necmi· Kadıoğlu Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki maçı Smart Spor kanalından yayınlanacak.