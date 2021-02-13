Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri!
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Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri!

13.02.2021 22:19 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:24
Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri!

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray Kasımpaşa maçı, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Önemli maç öncesi Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri merak edilirken Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, sorularının yanıtları araştırıldı.

Süper Lig'in 25. haftasında iki dev karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında çok büyük önem taşıyan maçta Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Kasımpaşa muhtemel 11'leri!

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig maçı 14 02 2021 Pazar günü 16.00'da oynanacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Kasımpaşa maçı Bein Sports 1'den yayınlanacak

GALATASARAY KASIMPAŞA ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Galatasaray – Kasımpaşa maçını izlemek için BeinSports platformu kullanıcı olmalısınız.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Belhanda, Gedson Rodrigues, Babel, Emre Kılınç, Mostafa Muhammed.

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Varga, Hajradinovic, Hodzic, Thelin.

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