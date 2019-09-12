Falcao kadroda mı? Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12.09.2019 09:11

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile açılıyor. Geçen hafta ligde Milli maç nedeniyle ara verilmişti. Bu haftanın ilk maçında Galatasaray, Kasımpapaşa'yı ağırlayacak. Taraftarların ise ne çok merak ettiği Radamel Falcao oynayacak mı? Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. 13 Eylül Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Erkan Özdamar görev alacak. Maç, beIN Sport ve beIN Connect üzerinden canlı izlenebilecek.

ALİ PALABIYIK'IN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI KARNESİ

Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, daha önce 21 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Palabıyık'ın yönettiği 21 maçta Galatasaray, 10 galibiyet elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Kalan 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaraylı oyuncular 59 sarı, 4 kırmızı kartla cezalandırılırken rakip takım oyuncuları 57 sarı, 4 kırmızı kart gördü.

Ali Palabıyık son olarak 14 Nisan 2019'da Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu mücadelede görev almıştı. Maç 1-1 berabere sona erdi.

FALCAO OYNAYACAK MI?

Galatasaray - Kasımpaşa maçında yeni transfer Falcao oynayacak mı merak ediliyor. Sarı kırmızılı taraftarların uzun zamandır beklediği Falcao transferi, son günde gerçekleşmiş ve yıldız futbolcu imzayı atmıştı. Fatih Terim, takıma yeni katılan Falcao'yu kadroya katacak mı maç günü belli olacak.

Maç oynamaya hazır olduğunu belirten Falcao, "Bu hafta çok iyi antrenmanlar geçirdim. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Monaco'da da antrenmanlarımı yapıyordum. Burada da yapmaya devam ettim. Son karar Fatih hocanın. Hoca şans verirse tabii ki oynayabilirim." dedi.