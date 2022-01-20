Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, maç bitti mi? 20 Ocak Perşembe Süper Lig Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? - Haberler
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Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, maç bitti mi? 20 Ocak Perşembe Süper Lig Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, maç bitti mi? 20 Ocak Perşembe Süper Lig Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?
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2021-2022 Süper Lig 22. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Galatasaray - Kasımpaşa arasında oynanıyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa kaç kaç? Galatasaray - Kasımpaşa golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Kasımpaşa arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı bitti mi? Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 20 Ocak Galatasaray - Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler!

Galatasaray - Kasımpaşa maçı 20 Ocak Perşembe günü saat 20:00 'da başladı.

Galatasaray - Kasımpaşa maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232kanallarından izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 eşitlikle devam etmektedir. Maç henüz bitmedi. Maç 1-0 oldu. Galatasaray önde. Maçta şuan eşitlik var. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Maç 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri :

  • 39. dakika : Halil Dervisoglu

Kasımpaşa'nın golleri :

  • 48. dakika : Ryan Donk

Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. İlk yarı 1-1 bitti.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç, maç bitti mi? 20 Ocak Perşembe Süper Lig Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Hakem)

SAMET ÇİÇEK(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)

YAKUP ÖZHAN(AVAR)

NESLİHAN MURATDAĞI(AVAR)

TOLGA ÖZKALFA(Gözlemci)

AHMET TOLUNAY(Temsilci)

ERCAN TAĞ(Temsilci)

MEHMET YAŞAR DÜZEN(Temsilci)

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