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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından topla çıkış, oyun kurma ve hücum aksiyonlarının gerçekleştirildiği çift kale maç ile antrenman sona erdi.

Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Ryan Babel ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

(İHA)

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Haber

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