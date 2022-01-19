Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından topla çıkış, oyun kurma ve hücum aksiyonlarının gerçekleştirildiği çift kale maç ile antrenman tamamlandı.Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı. Ryan Babel, özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri