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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından topla çıkış, oyun kurma ve hücum aksiyonlarının gerçekleştirildiği çift kale maç ile antrenman tamamlandı.Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı. Ryan Babel, özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Haber

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