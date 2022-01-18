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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 20 Ocak Perşembe günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik heyet, futbolcularla Atakaş Hatayspor maçının analizini yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, pas ve top kapma çalışmasının ardından çeşitli taktik çalışmaların gerçekleştirildiği çift kale maç oynandı.

Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almazken, Ryan Babel ise özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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