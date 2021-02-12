Galatasaray-Kasımpaşa maçı, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle saat 19.00'dan 16.00'ya alındı
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Galatasaray-Kasımpaşa maçı, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle saat 19.00'dan 16.00'ya alındı

12.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:40
Galatasaray-Kasımpaşa maçı, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle saat 19.00'dan 16.00'ya alındı

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 14 Şubat Pazar günü oynanacak maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 14 Şubat Pazar günü oynanacak maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'ndaki saat 19.00'da oynanacağı açıklanan karşılaşma, 14 Şubat Pazar günü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle saat 16.00'ya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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