Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?
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Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?

14.02.2021 18:08 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:13
Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?

Galatasaray ligin 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Kasımpaşa canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray - Kasımpaşa maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa muhtemel 11'ler! Galatasaray - Kasımpaşa canlı izle! Maçtan dakikalar! Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı Galatasaray'ın son dakika attığı golle 2-1 sonuçlandı. Buna göre Galatasaray puanını 51'e yükseltti.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Galatasaray

9. dakika Kerem Aktürkoğlu

89. dakika Mostafa Mohamed

Kasımapaşa

51. dakika Isaac Thelin

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuca göre Galatasaray puanını 51'e yükseltti. Maçın özeti birazdan aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 14 Şubat Pazar saat 16:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SÖNMEZ(2. Yardımcı Hakem)

KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)

FIRAT AYDINUS(VAR)

BURAK ŞEKER(AVAR)

SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)

CENK ALTUN(Temsilci)

FAHRİ İNCEÇELİKLİ(Temsilci)

SÜLEYMAN BASA(Temsilci)

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