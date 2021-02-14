Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Galatasaray - Kasımpaşa maçının gollerini kim attı?
Galatasaray ligin 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Kasımpaşa canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray - Kasımpaşa maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa muhtemel 11'ler! Galatasaray - Kasımpaşa canlı izle! Maçtan dakikalar! Galatasaray - Kasımpaşa maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray - Kasımpaşa maçı Galatasaray'ın son dakika attığı golle 2-1 sonuçlandı. Buna göre Galatasaray puanını 51'e yükseltti.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Galatasaray
9. dakika Kerem Aktürkoğlu
89. dakika Mostafa Mohamed
Kasımapaşa
51. dakika Isaac Thelin
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuca göre Galatasaray puanını 51'e yükseltti. Maçın özeti birazdan aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 14 Şubat Pazar saat 16:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)
SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SÖNMEZ(2. Yardımcı Hakem)
KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)
FIRAT AYDINUS(VAR)
BURAK ŞEKER(AVAR)
SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)
CENK ALTUN(Temsilci)
FAHRİ İNCEÇELİKLİ(Temsilci)
SÜLEYMAN BASA(Temsilci)