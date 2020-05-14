Galatasaray, Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı
Galatasaray, 2 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
14.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:10
Galatasaray, 2 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan testler sonucunda koronavirüs testleri pozitif çıkan Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA