Galatasaray, Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı Galatasaray, 2 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray, 2 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan testler sonucunda koronavirüs testleri pozitif çıkan Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" denildi. (İHA) Kaynak: İHA