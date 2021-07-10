Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçının ardından - Arda Turan
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması İSTANBUL - Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması İSTANBUL - Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kazandı. Maçın ardından futbolcu Arda Turan gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ