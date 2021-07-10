Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçının ardından - Arda Turan
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Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçının ardından - Arda Turan

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması İSTANBUL - Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması İSTANBUL - Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kazandı. Maçın ardından futbolcu Arda Turan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçının ardından - Arda Turan
Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçının ardından - Arda Turan
Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçının ardından - Arda Turan
Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçının ardından - Arda Turan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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