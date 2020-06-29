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Galatasaray "karantina"dan çıkamadı! 3 aylık ara yaramadı...

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, bu sezona üst üste üçüncü şampiyonluk hedefiyle başladı.

Galatasaray
29.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:48

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, bu sezona üst üste üçüncü şampiyonluk hedefiyle başladı.

Yaz transfer döneminde Radamel Falcao, Mario Lemina, Florin Andone, Steven Nzonzi, Ryan Babel, Jean Michael Seri gibi önemli oyuncuları transfer ederek giren Galatasaray, sezonun ilk yarısını sakatlıklar nedeniyle istediği gibi geçiremedi.

Devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde giren sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda ise farklı bir grafik çizdi. İlk yarının son maçı ile ikinci yarının ilk 7 karşılaşmasını kazanan Galatasaray, 24. haftada liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 3'e kadar indirdi.

Daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını tedirginliğinin Türkiye'de de görülmeye başlanmasıyla beraber Galatasaray üzerinde kara bulutlar da dolaşmaya başladı.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalırken, bu karşılaşmadan 2 gün sonra Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası görüldü.

Salgın nedeniyle 26. haftada sahasındaki Beşiktaş derbisine seyircisinden yoksun çıkan Galatasaray, bu müsabakadan da beraberlikle ayrıldı. Derbiden birkaç gün sonra ise salgın nedeniyle Türkiye'deki spor organizasyonları ertelendi.

Yöneticiler ve Terim koronavirüse yakalandı

Beşiktaş ile 15 Mart'ta oynanan derbiden sonraki süreç, Galatasaray açısından adeta kabusa döndü.

Derbiden birkaç gün sonra teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay koronavirüse yakalandı.

Hastanede gözetim altına alınan Terim, Albayrak ve Günay, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Başkan Cengiz, kritik ameliyatlar geçirdi

Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan sağlık sorunları, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın Kovid-19 geçirmesiyle sınırlı kalmadı.

Beşiktaş derbisinden sonra koronavirüse yakalanan Terim, Albayrak ve Günay ile toplantı yapan ancak virüsün bulaşmadığı Başkan Mustafa Cengiz, sonrasında ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Ani rahatsızlığının ardından mayıs ayının ilk haftasında hastaneye yatırılan Cengiz, önce beyin ameliyatı geçirdi. Cengiz, 15 Mayıs'ta taburcu edilmesinden 3 gün sonra bu kez mide ameliyatı için hastaneye yattı.

Sakatlıklar takımın yakasını bırakmadı

Sarı-kırmızılı takımda birçok as futbolcu salgın sonrasında sakatlık yaşadı.

Salgın nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligde geri dönüş için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk olarak Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao sakatlandı. Haziran ayının ilk haftasında antrenmanda sakatlanan Marcao'nun sol iç yan bağlarında hasar tespit edildi.

Sarı-kırmızılı takım, liglerin tekrar başlamasıyla ilk maçını deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynarken, bu karşılaşmada kaleci kaptan Fernando Muslera'nın bacağı kırıldı, Florin Andone de diz sakatlığı yaşadı. İki futbolcu da sezonu kapattı.

Çaykur Rizespor müsabakasında Ryan Donk ile Adem Büyük de cezalı duruma düştü.

Ligin 28. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakada da Radamel Falcao'nun sakatlığıyla sarsıldı. Galatasaray'da ayrıca Ahmet Çalık ve Mariano Filho da gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü ve 29. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemedi.

Galatasaray'da son olarak dün oynanan Medipol Başakşehir maçında Mario Lemina ile Martin Linnes sakatlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısı için lisans çıkarılmayan Cristian Luyindama'nın yanı sıra Fernando Muslera, Florin Andone, Marcao'dan bu sezon yararlanamayacak.

Radamel Falcao, Mario Lemina ve Martin Linnes'in durumları ise henüz netlik kazanmadı.

Salgın sürecinde maç kazanamadı

Galatasaray, Türkiye'de salgının etkili olmaya başladığı süreçten itibaren oynadığı 5 maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 5 lig maçında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

Liderin 8 puan gerisinde

Galatasaray, Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım topladığı 52 puanla dördüncü sırada bulunurken, 53 puana sahip Demir Grup Sivasspor üçüncü, 58 puanı olan Trabzonspor ikinci, 60 puan elde eden Medipol Başakşehir ise zirvede yer alıyor.

Galatasaray, ligin kalan bölümünde sahasında Trabzonspor'u konuk ettikten sonra üst üste iki deplasman maçında Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sonra Göztepe'yi ağırlayacak Galatasaray, sezonu dış sahadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla kapatacak.

Kaynak: Hürriyet

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