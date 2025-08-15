Galatasaray Karagümrük maç özeti ve golleri! (VİDEO) GS Karagümrük geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray Karagümrük maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Karagümrük maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Karagümrük maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

Galatasaray Karagümrük maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Galatasaray Karagümrük özet bölümünde yer alan bilgilerden Galatasaray Karagümrük geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

GALATASARAY KARAGÜMRÜK ÖZET

Galatasaray Karagümrük maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Karagümrük maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Karagümrük maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.