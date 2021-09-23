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Galatasaray kan kaybediyor

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Galatasaray kan kaybediyor

Süper Lig'in henüz başı olmasına rağmen son 4 maçta yaşanan puan kayıpları Galatasaray camiasında kara bulutların artmasına neden oldu.

Süper Lig'in henüz başı olmasına rağmen son 4 maçta yaşanan puan kayıpları Galatasaray camiasında kara bulutların artmasına neden oldu.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetten 3 gün sonra deplasmanda Yukatel Kayserispor'a da 3-0 yenildi. Kayseri deplasmanına Cicaldau, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu gibi as oyuncuları götürmeyen teknik direktör Fatih Terim ilk 11'de 6 değişiklik yaparken, rakibine sahada üstünlük kuramadı. Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında sahada toplam 10 puan bırakan Sarı-kırmızılılarda kulüp efsanesi teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri sorgulanmaya başladı.

MOSTAFA MOHAMED'İN SESSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, bu sezon henüz golle tanışamadı. Sarı-kırmızılıların büyük beklenti içerisinde olduğu Mısırlı golcünün sessizliği devam ederken, futbolcu son olarak geçen sezon Denizli deplasmanında gol kaydetmişti.

MARCAO'NUN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYOR

Lazio maçında sahalara geri dönen Marcao, gösterdiği performansla büyük alkış toplarken, Marcao'suz çıkılan iki maçta sarı-kırmızılılar mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda savunmadaki sıkıntı göze çarpmaya devam ediyor.

GÖZTEPE MAÇIYLA ÇIKIŞ HEDEFLENİYOR

Galatasaray'ın önünde şimdi Göztepe ve Marsilya karşılaşmaları var. Sarı-kırmızılılar bir hafta içerisinde tüm kara bulutları dağıtıp önce Göztepe'yi yenmek, sonrasında da Marsilya karşısında istediği sonucu almayı hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri
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