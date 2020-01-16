Galatasaray, kaleci Batuhan'ı Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı
Galatasaray Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Batuhan Ahmet Şahin'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatıp, Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı.
Galatasaray Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Batuhan Ahmet Şahin'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatıp, Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon Sportif Faaliyetler Tic. A.Ş. Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.
(İHA)