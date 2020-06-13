Galatasaray kafilesi Trabzon'da
- Galatasaray kafilesi Trabzon'da Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
13.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:38
- Galatasaray kafilesi Trabzon'da
TRABZON - Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Trabzon Havalimanı'na saat 17.50 sıralarında gelen Galatasaray kafilesi için geniş güvenlik önemleri alınırken, sarı-kırmızılılar, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray kafilesi kendilerini bekleyen takım otobüsü Rize'ye hareket ederek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye koyuldu.
Kaynak: İHA