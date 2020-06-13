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Galatasaray kafilesi Trabzon'da

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Galatasaray kafilesi Trabzon'da
13.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:37

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na saat 17.50 sıralarında gelen Galatasaray kafilesi için geniş güvenlik önemleri alınırken, sarı-kırmızılılar, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray kafilesi kendilerini bekleyen takım otobüsü Rize'ye hareket ederek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye koyuldu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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