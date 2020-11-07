Galatasaray kafilesi Sivas'ta
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Galatasaray kafilesi Sivas'ta

07.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 07.11.2020 18:38
Galatasaray kafilesi Sivas'ta

Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kafile, hava yolu ile Sivas'a gelerek kamp yapacağı otele yerleşti.

Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kafile, hava yolu ile Sivas'a gelerek kamp yapacağı otele yerleşti.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Sivas'a hareket etti. Kafileyi taşıyan uçak 17.30 sıralarında Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında az sayıdaki Galatasaray taraftarı takıma sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim alanda bekleyen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Hareket eden takım otobüsünü bir grup taraftar ise meşalelerle uğurladı. Kent merkezine geçen Galatasaray kafilesi kamp yapacağı otele yerleşti.Galatasaray'ın Sivas kafilesinde şu isimler yer aldı: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Galatasaray kafilesi Sivas'ta
Galatasaray kafilesi Sivas'ta
Galatasaray kafilesi Sivas'ta
Galatasaray kafilesi Sivas'ta
Galatasaray kafilesi Sivas'ta
Galatasaray kafilesi Sivas'ta
Galatasaray kafilesi Sivas'ta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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