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Galatasaray kafilesi, Sivas'ta

Süper Lig'in 25. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a ulaştı.

07.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:44
Galatasaray kafilesi, Sivas'ta

Süper Lig'in 25. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak , Sivas'a ulaştı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Teknik direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Galatasaray kafilesi, Sivas'ta
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