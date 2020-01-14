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Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşma için Rize'ye geldi.

14.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:24
Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi

, Ziraat son 16 turu ilk maçında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşma için Rize'ye geldi.

Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Fatih Terim'le fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı.

Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, kara yolu ile Rize'de konaklayacakları otele geçti.

Burada kafileyi bir grup taraftar, tezahüratlarla karşıladı.

Kaynak: AA
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