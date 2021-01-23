Galatasaray kafilesi, Malatya'da
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Galatasaray kafilesi, Malatya'da

23.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:31

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya geldi.

Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı kafile, Malatya Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.

Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray kafilesi, Malatya'da
Galatasaray kafilesi, Malatya'da
Galatasaray kafilesi, Malatya'da
Galatasaray kafilesi, Malatya'da
Galatasaray kafilesi, Malatya'da
Galatasaray kafilesi, Malatya'da
Galatasaray kafilesi, Malatya'da
Galatasaray kafilesi, Malatya'da
Galatasaray kafilesi, Malatya'da
Galatasaray kafilesi, Malatya'da
Galatasaray kafilesi, Malatya'da
Galatasaray kafilesi, Malatya'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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