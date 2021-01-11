Galatasaray kafilesi Malatya'da
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Galatasaray kafilesi Malatya'da

11.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:05

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya ulaştı.

Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Fatih Terim'e çiçek verdi.

Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma yarın saat 20.45'te Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray kafilesi Malatya'da
Galatasaray kafilesi Malatya'da
Galatasaray kafilesi Malatya'da
Galatasaray kafilesi Malatya'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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