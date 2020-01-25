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Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.

25.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:40
Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak , Konya'ya geldi.

Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğraf çektirdi.

Havaalanı çıkışında teknik direktör Terim, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları selamladı. Ardından Terim, takım otobüsüne eşlik eden VIP minibüse bindi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar havalimanı çıkışında, meşale yakıp, tezahürat yaptı.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti.

Kaynak: AA
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