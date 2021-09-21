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Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Spor
Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

KAYSERİ (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Kayseri Havalimanı'nda Galatasaray kafilesini karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, havalimanı çıkışında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

AA / Hakan Can Şahin - Spor Haberleri
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