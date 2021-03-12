Galatasaray kafilesi Kayseri'de
12.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:16
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.
Kayseri Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini, sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.
Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, havalimanı çıkışında bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya