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Galatasaray kafilesi İstanbul'a gitti

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'a hareket etti.

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'a hareket etti.

Karayolu ile Rize'den Trabzon'a gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirerek formalarını imzaladı.

Galatasaray kafilesi İstanbul'a gitti

Galatasaray kafilesi İstanbul'a gitti

Galatasaray kafilesi İstanbul'a gitti

Galatasaray kafilesi İstanbul'a gitti
AA / Hakan Burak Altunöz - Spor Haberleri
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