Galatasaray kafilesi İstanbul'a gitti
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'a hareket etti.
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'a hareket etti.
Karayolu ile Rize'den Trabzon'a gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda bir grup Galatasaray taraftarı karşıladı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirerek formalarını imzaladı.