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Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan ve 5-0 mağlup olan Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü.

12.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:30
Galatasaray kafilesi İstanbul'a döndü

A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan ve 5-0 mağlup olan kafilesi 'a döndü.

Özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Havalimanı gelen kafile, genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetten bazıları kendilerini bekleyen takım otobüsüyle, bazıları da özel araçlarıyla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA
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