SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı
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SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandıVIDEO YOKİzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Hatay'a geldi.

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Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı

VIDEO YOK

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) - GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'na gelen Sarı-kırmızılıları, taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

FATİH TERİM'E SEVGİ SELİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarın yoğun tezahüratı ile karşılandı. Sarı- kırmızılı çiçekler ve 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları ile karşılanan Terim, taraftarların yanına giderek, selamlaştı.

TARAFTARLAR, YAĞMUR ALTINDA TAKIMLARINI KARŞILADI

Galatasaraylı taraftarlar, takımları karşılamak için saatler öncesinden havaalanına geldi. Çok sayıda taraftar, yağan yağmura aldırmadan tezahürat yaparak takımını destekledi.

Sevgi gösterileri altında havalimanından ayrılan Sarı-kırmızılı takım, otobüsle konaklayacağı otele giderek kampa girdi.

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Galatasaray kafilesi Hatay'da çiçeklerle karşılandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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