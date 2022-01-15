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Galatasaray kafilesi Hatay'a geldi

Galatasaray kafilesi Hatay'a geldi
AA / Salim Taş - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi.

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi.

Özel uçakla Hatay Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

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AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi.

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