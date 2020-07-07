Galatasaray kafilesi Gazipaşa'ya geldi Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin bulunduğu uçak, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi.

Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesinin bulunduğu uçak, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi.

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray kafilesi, özel uçak ile saat 17.15'te Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na ulaştı. Futbolcular ve teknik heyet sosyal mesafe kurallarına uyarak, maskeli bir şekilde takım otobüsüne bindi. Koronavirüs önlemleri kapsamında taraftar karşılamaya katılmadı. Takım konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Kaynak: DHA