Galatasaray kafilesi, Gaziantep'te
28.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:32
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.
Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı kafile, Gaziantep Havalimanı'nda bekleyen takım otobüsüne bindi.
Havalimanında bekleyen taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.
Sarı-kırmızılı kafile, daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşması yarın saat 19.00'da Kalyon Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan