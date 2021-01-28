Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
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Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

28.01.2021 18:10 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:14
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'da kafile, Gaziantep'e geldi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'da kafile, Gaziantep'e geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı kırmızılı kafileyi az sayıdaki taraftar, çiçek ve baklava ile karşıladı.Taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan teknik heyet ve oyuncular, konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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