Galatasaray kafilesi Gaziantep'te

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Galatasaray'da kafile, Gaziantep'e geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı kırmızılı kafileyi az sayıdaki taraftar, çiçek ve baklava ile karşıladı.Taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan teknik heyet ve oyuncular, konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ