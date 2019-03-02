Galatasaray Kafilesi Erzurum'da

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzurum'a geldi. Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekibi, burada bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, havalimanı çıkışı futbolculara tezahürat yaptı, Teknik Direktör Fatih Terim'e çiçek verdi. Sarı-kırmızılı ekip, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. BB Erzurumspor ile Galatasaray arasında yarın saat 19.00'da Kazım Karabekir stadyumunda oynanacak karşılaşmada, hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne." Akhisarspor maçı sonrası yapılan tetkiklerinin ardından arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dahilinde çalışan Yuto Nagatomo, kamp kadrosunda yer almadı.

(Sefa Tetik - Şahap Gürler/İHA)

Kaynak: İHA