Galatasaray kafilesi Denizli'de

15.08.2019 18:17

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini, sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.

Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Takımlarını destekleyen taraftarlar, futbolculara çiçek verip öz çekim yaptı.

Daha sonra Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesindeki otele geldi.

Taraftarlar, burada da futbolculara büyük ilgi gösterdi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı olan ve hafta içinde bel fıtığı ameliyatı edilen teknik direktör Fatih Terim, kafilede yer almadı.

Yukatel Denizlispor ile Galatasaray, yarın saat 20.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA