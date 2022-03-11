Galatasaray kafilesi bugün yurda dönüyor
AA - Şenhan Bolelli - Spor
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dün oynanan ilk maçta deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray takımı bugün yurda dönüyor.
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dün oynanan ilk maçta deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray takımı bugün yurda dönüyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul'daki kötü hava şartları nedeniyle bu sabahki dönüş uçuşunu değiştirmek zorunda kalan Galatasaray kafilesi, TSİ 17.30'da Barselona'dan kalkacak THY'ya bağlı özel uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na inecek.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Şenhan Bolelli - Spor