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Galatasaray kafilesi bugün yurda dönüyor

AA - Şenhan Bolelli - Spor
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Galatasaray kafilesi bugün yurda dönüyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dün oynanan ilk maçta deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray takımı bugün yurda dönüyor.

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dün oynanan ilk maçta deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray takımı bugün yurda dönüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul'daki kötü hava şartları nedeniyle bu sabahki dönüş uçuşunu değiştirmek zorunda kalan Galatasaray kafilesi, TSİ 17.30'da Barselona'dan kalkacak THY'ya bağlı özel uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na inecek.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

Galatasaray, Barcelona, İstanbul, UEFA, Spor, Haberler

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